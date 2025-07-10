Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Украина получит поставку систем ПВО Patriot американского производства, поскольку все чаще подвергается ударам российских беспилотников и ракет, пишет Bloomberg со ссылкой на ее сегодняшнюю пресс-конференцию в Риге.

«Есть обязательство помочь Украине с новыми системами Patriot. Как это будет происходить и когда — я думаю, это закрытая информация. Но есть и хорошие новости: “Патриоты” будут», — заявила глава латвийского правительства журналистам после телефонного разговора с украинскими союзниками.

По ее словам, обнародовать конкретные данные о предстоящих поставках должны власти стран, которые их контролируют.

Сегодня, 10 июля, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки Patriot на Украину не прекращены, а лишь приостановлены. По его словам, Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать Украине часть имеющихся у них на вооружении комплексов Patriot.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сегодня сообщил журналистам, что вопрос о поставках американских комплексов Patriot на Украину остается открытым уже целую неделю после того, как он убедил Трампа отправить технику.

«Министры обороны сейчас ведут переговоры по этому вопросу. Окончательное решение о поставке пока не принято», — заявил Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме.

На днях канцлер ФРГ подтвердил, что его правительство ведёт переговоры с Вашингтоном о закупке Patriot. Берлин готов предоставить Киеву две дополнительные системы Patriot, включая ракеты-перехватчики, и взять на себя все расходы на эти поставки.

Накануне CNN со ссылкой на пять источников в Вашингтоне сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет не поставил в известность администрацию президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Киеву заранее, и на заседании с кабмином глава государства сказал, что не несет ответственности за этот шаг.