Глава Пентагона Пит Хегсет не поставил в известность администрацию президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Киеву заранее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять источников.

На заседании с кабмином Трамп сказал, что он не несет ответственности за этот шаг. Отвечая на вопрос, кто утвердил паузу в поставках оружия, американский лидер ответил: «Я не знаю, почему вы не говорите мне?»

Трамп заявил, что США продолжат отправлять оружие на Украину.

По словам источников, этот эпизод подчеркивает зачастую хаотичный процесс принятия политических решений в администрации Трампа, особенно при Хегсете в Минобороны.

«Эта пауза стала вторым случаем в этом году, когда Хегсет принял решение остановить поставки американского оружия на Украину, застав высокопоставленных чиновников национальной безопасности врасплох», — сообщают источники.

По словам высокопоставленного представителя администрации и двух источников, специальный представитель США на Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также не были проинформированы о паузе заранее и узнали о ней из сообщений прессы.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон пояснил CNN, что «министр Хегсет предоставил президенту рамочную программу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов». По его словам, эта работа координировалась на уровне всего правительства.

Первым об остановке поставок на Украину сообщило в начале июля Politico. Источники уточнили, что Вашингтон приостановил отправку некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов.

2 июля NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов американских вооруженных сил.

Собеседники телеканала отметили, что американское Минобороны задерживает поставки ракет-перехватчиков Patriot, осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, ракет Hellfire, высокоточных ракет GMLRS, десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также гранатометов.

Накануне, 8 июля, The Wall Street Journal писала, что Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Киеву. По словам источников издания, американский президент объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Минобороны страны после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле. Трамп пообещал Зеленскому, что Вашингтон направит Киеву столько военной помощи, сколько сможет позволить.