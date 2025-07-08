США продолжат поставки вооружений Украине и намерены нарастить их, заявил президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам американского лидера, Штатам «придется» это сделать, чтобы украинская сторона могла «защищаться». Что на этот счет говорят в России и на Украине — в материале RTVI.

«Отправлять больше оружия»

В начале ужина с Нетаньяху в Белом доме накануне вечером Трамп заявил, что США продолжат поставлять Украине оружие.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они (Украина. — RTVI) должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — подчеркнул американский лидер.

Он не стал вдаваться в подробности и не уточнил, какое именно вооружение получат ВСУ, однако отметил, что речь идет об «оборонительных средствах». Трансляцию встречи провело агентство Associated Press.

Представитель Пентагона Шон Парнелл объяснил, что новые поставки оружия позволят «гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира».

Обещание Зеленскому

По данным источников The Wall Street Journal, 4 июля Трамп созванивался с украинским коллегой Владимиром Зеленским и сообщил, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи.

Собеседники издания отметили, что президент США объяснил приостановку поставок пересмотром американских арсеналов после ударов по ядерным объектам в Иране. Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон передаст Киеву столько военной помощи, сколько «сможет позволить».

Bloomberg напомнило, что на прошлой неделе в Пентагоне уже объясняли паузу в поставках оружия необходимостью пересмотра собственных запасов. По данным Минобороны, Штатам следует «приберечь оружие для других угроз». Однако в военном ведомстве все же допустили скорейшее возобновление помощи, поскольку «хотя количество запасов засекречено, оружие, в котором Украина нуждается больше всего, не требуется срочно в других местах».

«Я очень разочарован»

4 июля президент США высказался о недавнем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп заявил, что остался недоволен беседой, потому что «вообще не добился» никакого прогресса.

«Я очень разочарован разговором, который у меня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов. Я не думаю, что он готов. И это очень разочаровывает. Не думаю, что он собирается останавливаться, и это плохо», — отметил хозяин Белого дома.

Позже он переговорил с Зеленским. Трамп подчеркнул, что «не хочет, чтобы убивали людей». По словам республиканца, Украине понадобятся какие-то вооружения, потому что она подвергается «довольно серьезным ударам».

Трамп также добавил, что по-прежнему намерен урегулировать конфликт. Он в очередной раз возложил вину за него на своего предшественника Джо Байдена.

«Я не могу сказать вам, произойдет это или нет. Да, я бы хотел, чтобы это произошло», — добавил президент США.

История вопроса

Первым об остановке поставок на Украину сообщило в начале июля Politico. Источники уточнили, что США приостановили отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. В результате проведенной проверке в Пентагоне заявили, что запасы оружия на собственных складах стремительно заканчиваются.

Собеседники издания добавили, что решение о приостановке коснулось вооружения, обещанного Украине еще бывшим президентом Байденом.

О причинах приостановки поставок журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. В ходе брифинга, транслируемого в YouTube-канале американской администрации, она ответила, что ничего экстраординарного в случившемся нет.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — подчеркнула она.

Как сообщило издание News.com, в последние месяцы российские военные успешно продвигаются в сторону Днепропетровской области, заняв на днях первое село в регионе. Обещание Трампа отправить Украине еще больше оружия, отметили журналисты, может быть связано в том числе с этим.

Что говорят на Украине

Украинская сторона «обратила внимание» на сообщения о приостановке поставок оружия, сообщили в Минобороны страны.

«Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке», — отмечали в министерстве.

Там добавили, что запросили телефонный разговор с коллегами из США для уточнения деталей. В Минобороны Украины призвали доверять только официальной и проверенной информации.

«Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира», — сказано в пресс-службе министерства.

«В настоящее время на рабочем уровне Украина и США уточняют все детали оборонной поддержки, включая компонент противовоздушной обороны. Так или иначе, мы должны обеспечить защиту нашего народа», — заявлял 2 июля Владимир Зеленский.

Что говорят в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уменьшение или прекращение поставок Западом оружия Украине фактором, приближающим окончание конфликта.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — процитировал пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом 3 июля заявил, что Россия стремится достичь целей спецоперации политико-дипломатическими средствами. Однако пока это не представляется возможным, военная операция будет продолжаться, добавил Песков.