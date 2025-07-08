Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с содержанием телефонного разговора лидеров 4 июля.

Собеседники издания отметили, что американский президент объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Минобороны страны после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле. Трамп пообещал Зеленскому, что Вашингтон направит Киеву столько военной помощи, сколько сможет позволить.

При этом, как сообщил представитель Пентагона, пока поставки заморожены.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, глава Пентагона Пит Хегсет инициировал проверку, вступив в должность, чтобы гарантировать соответствие поставок интересам США.

Зеленский и Трамп говорили по телефону 4 июля. Президент Украины назвал прошедшую беседу «очень важной и полезной». По его словам, с американским коллегой он обсудил ситуацию на фронте и договорился о работе над увеличением защиты неба. Axios тогда писал, что Трамп сообщил Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, «действительно ли что-то было приостановлено».

В ночь на 8 июля перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп сказал о необходимости усилить помощь Украине.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное», — сказал президент США.

2 июля NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов американских вооруженных сил.

Собеседники телеканала отметили, что американское Минобороны задерживает поставки ракет-перехватчиков Patriot, осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, ракет Hellfire, высокоточных ракет GMLRS, десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также гранатометов.

Отвечая на вопрос о том, принадлежит ли решение о приостановке поставок Киеву лично Трампу, пресс-секретарь Белого дома заявила, что «это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине».