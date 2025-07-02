Министр обороны Пит США Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов американских вооруженных сил. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе.

По словам собеседников телеканала, Минобороны США задерживает поставки десятков ракет-перехватчиков Patriot, тысячи осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, более сотни ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также гранатометов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, такое решение было принято, чтобы поставить интересы США на первое место после проверки Пентагоном военной поддержки и помощи другим странам.

«Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран», — подчеркнула она.

Министерство обороны не ответило на запрос о комментарии.

NBC напомнил, что на пресс-конференции после встречи НАТО в Гааге на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пытается найти ракеты ПВО Patriot для отправки на Украину. Он также отметил, что Соединенные Штаты поставляют оружие Израилю и что «их очень трудно получить». По словам президента, США эти ракеты тоже нужны.

Власти Украины неоднократно обращались за дополнительными средствами ПВО США и Европы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе визита в Вашингтон 5 июня сказал, что Киев нуждается в большем количестве систем, чтобы защитить города от воздушных атак. К дополнительным поставкам призывал и президент страны Владимир Зеленский.

9 июня украинский лидер заявил, что Киев договорился с командой бывшего президента США Джо Байдена о поставке 20 тыс. ракет для борьбы с беспилотниками, но нынешняя американская администрация во главе с Трампом направила это оружие на Ближний Восток.

В конце мая Thе Telegraph со ссылкой на британских и французских чиновников писало, что американский лидер может «бросить» Украину и поэтому Европе нужно взаимодействовать с Киевом без оглядки на Вашингтон.

По данным издания, на встрече в Гааге представители МИД Великобритании и Франции пришли к выводу, что нужно «быть реалистами» и допустить, что Трамп может «выполнить свою угрозу и отказаться от роли посредника, не сумев усадить [президента России] Владимира Путина за стол переговоров».