Киев договорился с командой бывшего президента США Джо Байдена о поставке 20 тыс. ракет для борьбы с беспилотниками, но нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом направила это оружие на Ближний Восток, утверждает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Как вы знаете, у нас были — да и сейчас есть — серьезные проблемы с <…> “шахедами”. <…> Но мы кое-что обнаружили и приняли решение, еще, кажется, при предыдущей администрации. Это был [бывший] министр обороны [США Ллойд] Остин. Мы с ним решили реализовать один проект, рассчитывая на 20 тыс. “шахедов”. Это не очень дорогое оружие, но оно обладает особенной технологией», — пояснил Зеленский в интервью ABC News.

Он добавил, что Киев рассчитывал на эти 20 тыс. ракет, но утром 8 июня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Вашингтон якобы перебросил их на Ближний Восток.

О том, что США намерены передать американским ВВС на Ближнем Востоке специальные взрыватели для борьбы с дронами, The Wall Street Journal (WSJ) сообщала 5 июня. По данным газеты, Пентагон проинформировал об этом решении Конгресс еще на прошлой неделе.

Как указывает WSJ, Пентагон назвал потребность американских военных в ключевой технологии для защиты от БПЛА «срочной проблемой, выявленной министром обороны». Решение перенаправить взрыватели в регион, где США готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боев с йеменскими хуситами, показывает нехватку оборонных компонентов, полагает газета.

Взрыватели, изначально закупленные для ВСУ, были переданы Киеву еще при администрации Байдена в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины». Хотя финансирование этой программы уже завершено, поставки американской военной помощи могут продолжаться до конца 2026 года.

Речь идет о ключевых компонентах для ракетной системы наведения Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), разработанных по заказу Пентагона. Главное ее звено — это «бесконтактный взрыватель», который срабатывает при приближении ракеты к беспилотнику и инициирует подрыв боеприпаса. По данным WSJ, Вашингтон поставляет эту технологию Украине уже на протяжении нескольких лет.