США намерены забрать у Украины и передать американским ВВС на Ближнем Востоке специальные взрыватели для борьбы с беспилотниками, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Об этом решении Пентагон проинформировал Конгресс на прошлой неделе.

Как пишет газета, Пентагон назвал потребность американских военных в ключевой технологии для защиты от БПЛА «срочной проблемой, выявленной министром обороны». Решение перенаправить взрыватели в регион, где США готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боев с йеменскими хуситами, показывает нехватку оборонных компонентов, полагает WSJ.

«Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации [президента США Дональда] Трампа оказанию военной помощи Киеву», — отмечает газета.

Изначальное закупленные для Украины взрыватели были отправлены ВСУ еще при администрации Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Хотя средства на программу уже потрачены, американская военная помощь может продолжать поступать Киеву до 2026 года включительно.

Необходимые Пентагону компоненты разработаны для системы наведения ракет Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). Ее основная часть представляет из себя «бесконтактный взрыватель», который детонирует взрывчатку, когда ракета приближается к беспилотнику. Вашингтон поставлял эту технологию Киеву в течение нескольких лет, пишет WSJ.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет пропустил встречу со своими европейскими коллегами по вопросам координации военной помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Глава Пентагона предупреждал, что считает «приоритетным театром военных действий» западную часть Тихого океана, а подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, по его мнению, должна взять на себя Европа.