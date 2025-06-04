Глава Минобороны США Пит Хегсет не будет принимать участие в заседании контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишут AP и Politico.

Хегсет впервые пропустит встречу с тех пор, как международная коалиция государств, оказывающих военную помощь Киеву, была создана три года назад его предшественником Ллойдом Остином. С того времени более 50 стран-членов предоставили Киеву оружие и другую военную помощь на общую сумму около $126 млрд, в том числе более $66,5 млрд — Вашингтон.

Заседание пройдет 4 июня. Politico отмечает, что США представит постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер. По данным AP, глава Пентагона не будет участвовать в заседании даже по видеосвязи.

В Брюссель Хегсет приедет 5 июня на саммит министров обороны стран НАТО.

В заседании контактной группы нынешний глава Минобороны США принимал участие в феврале. Тогда он говорил, что Киев должен отказаться от стремления вступить в альянс и попыток вернуть все утраченные территории. Кроме того, Хегсет напомнил, что, по мнению американского президента Дональда Трампа, большую часть обязательств по помощи Украине должна взять на себя Европа. С тех пор руководящие роли в группе начали играть главы Минобороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

Накануне ABC News со ссылкой сообщил, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, и все больше отстраняется от мирного процесса.

Телеканал отмечает, что официальные лица США «разочарованы, но не удивлены» «внушительным» списком требований России, которые были представлены на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле. По данным ABC, администрация Трампа считает их невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного прекращения боевых действий.