Украина осталась без поддержки США в сфере кибербезопасности, пишет Bloomberg. По данным агентства, Киев не получает нужное оборудование, а контракты со специалистами приостановлены или аннулированы.

Помощь Вашингтона «была свернута на фоне широкомасштабных нарушений со стороны администрации Трампа», отмечается в статье. Речь идет о прекращении или сокращении финансирования различных программ или государственных ведомств, поддерживаемых американским правительством.

Bloomberg пишет, что за последние пять лет одно только Агентство США по международному развитию выделило более 200 млн долларов на поддержку киберзащиты Украины. В этом процессе были заняты также Агентство нацбезопасности и Киберкомандование США.

Однако все изменилось после прихода к власти Дональда Трампа. Помимо сокращения финансирования, целью американского лидера было вынудить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия предлагаемой Вашингтоном сделки по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой, уточняет Bloomberg.

«Десятки людей, находящихся в Украине и США, которые оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей <…> стране, лишились своих контрактов или были приостановлены», — пишет агентство со ссылкой на восемь человек, знакомых с ситуацией.

По их словам, США помогли Украине предотвратить саботаж электростанций и попытку проникновения в правительство.

Однако, кроме приостановки или прекращения контрактов с IT-специалистами, США не поставили на Украину необходимое для кибербезопасности компьютерное оборудование и программное обеспечение, рассказывают источники агентства.

Украинский эксперт по кибербезопасности Егор Аушев заявил Bloomberg, что действия США в этом направлении ослабят «цифровые линии фронта страны, сделав страну “легкой целью” для России».

В Белом доме заявили, что сейчас все программы иностранной помощи пересматриваются на предмет соответствия приоритетам Трампа.

По словам людей, знакомых с ситуацией, а также изученной агентством документации, американская помощь в сфере кибербезопасности включала поддержку специалистов, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков правительственных учреждений и департаментов, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, Национального банка и ядерных объектов.

По словам источников Bloomberg, финансирование США стало крупнейшим источником поддержки кибербезопасности Украины. Bloomberg со ссылкой на источники уточняет, что среди объектов, которые планировалось защитить от киберугроз при помощи Вашингтона, оказались государственная электроэнергетическая компания «Укрэнерго», налоговое агентство Украины, аэропорты, объекты по управлению радиоактивными отходами и Чернобыльская АЭС.

Сейчас Украине вместо США пытаются помочь Канада, Великобритания и Япония, а также частные инвесторы, говорится в статье. Но полностью заменить американскую помощь вряд ли получится, уточняет агентство.

26 апреля на Украине произошел масштабный сбой платежных систем. «Страна.ua» пишет, что пользователи жалуются на невозможность расплатиться карточкой в киевском метро, власти города ссылаются на проблемы со стороны банков. Также издание уточняет, что есть проблемы с Google и Apple Pay.

Информация об остановке киберопераций против России появилась 28 февраля в издании Record, позже материалы на эту тему написали The Washington Post, New York Time и Associated Press.

Три внутренних источника Record утверждали, что Хегсет отдал приказ Киберкомандованию США отказаться от любых планов против России, включая наступательные цифровые действия. Издание связывало такое решение с нормализаций отношений между Москвой и Вашингтоном.

Однако в марте Bloomberg со ссылкой на Минобороны США сообщило, что министр обороны Пит Хегсет «не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей».