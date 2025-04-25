Украина до сих пор не подписала документы, которые закрепляют ее соглашение с США по редкоземельным металлам, сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского «немедленно» сделать это.

«Украина под руководством [президента Владимира] Зеленского не подписала финальные документы по очень важной сделке о редкоземельных ресурсах с США. Задержка как минимум на три недели. Надеюсь, она будет подписана немедленно», — написал Трамп.

Он также отметил, что совместная работа над мирным соглашением по российско-украинскому конфликту «идет гладко». Президент США считает, что в будущем стоит ждать успеха. При этом Трамп не уточнил, идет ли речь о прекращении боевых действий или о подписании Украиной соглашения по редкоземельным металлам.

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита Зеленского в Вашингтон. Тогда между ним и Трампом произошла перепалка, в результате которой украинского лидера попросили удалиться из Белого дома.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с Трампом. 10 марта спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что президент Украины направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома.

Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских АЭС. 24 марта Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах.

18 апреля США и Украина подписали меморандум о намерениях, в котором говорилось, что, как ожидается, переговорные команды отчитаются о прогрессе к 26 апреля «с целью завершить обсуждения к этой дате» и подписать соглашение как можно скорее.

Финальную версию сделки стороны согласовали 23 апреля в ходе переговоров представителей Украины, США и Европы. Накануне Зеленский сообщил, что документ будет полностью готов к 26 апреля.