Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо с извинениями американскому лидеру Дональду Трампу за инцидент в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Об этом в эфире Fox News рассказал специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

«Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в офисе. Я считаю, что это был важный шаг», — заявил он.

Уиткофф добавил, что после перепалки команды Зеленского и Трампа много дискутировали. Спецпосланник американского лидера отметил, что это прогресс в отношениях Вашингтона и Киева, а также выразил надежду, что сделка по редкоземельным металлам будет заключена.

28 февраля президенты США и Украины встретились в Овальном кабинете Белого дома перед журналистами. После пресс-конференции представители Киева и американской администрации должны были подписать соглашение о доступе США к украинским редкоземельным металлам.

Во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Вэнс и Трамп обвинили украинского президента в неуважении и неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны».

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации после инцидента заявили, что Зеленскому следует извиниться. Президент США Дональд Трамп после перепалки сделал вывод, что Зеленский «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка».

4 марта Зеленский прокомментировал свою перепалку с Трампом. Он заявил, что сожалеет о конфликте, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес. На следующий день Трамп заявил в обращении перед палатой представителей и сенатом, что получил «важное письмо» от украинского президента.

Как пишет The Times, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Трамп остался доволен письмом. «В нем было извинение. В нем было признание того, что Соединенные Штаты сделали очень много для Украины, и чувство благодарности», — добавил Уиткофф.

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 7 марта заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме. По его мнению, Зеленский был «совершенно прав по форме и по содержанию». Подоляк считает, что украинский президент пытался донести до американских партнеров «ключевую мысль, что ничего не будет сделано без оказания давления на Россию».

Он добавил, что Киев не считает Трампа «врагом» после его перепалки с Зеленским. По словам Подоляка, американский лидер остается партнером Украины, «несмотря на бурные дискуссии последних дней». Киев должен поддерживать конструктивные отношения с США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений, отметил Подоляк.

Говоря о соглашении по добыче редкоземельных металлов, подписание которого сорвалось из-за перепалки в Белом доме, Подоляк заявил, что оно «так же важно» для Украины, как и для США, поскольку открывает дверь к стратегическому партнерству между двумя странами. Однако без гарантий безопасности это стратегическое партнерство «нежизнеспособно», подчеркнул советник главы офиса Зеленского.