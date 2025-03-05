Президент США Дональд Трамп в ходе обращения перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров.

«Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что «сейчас время прекратить это безумие».

«Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — пояснил Трамп.

Кроме того, президент США сказал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.

«Одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру», — добавил он.

По словам Трампа, в своем послании Зеленский также написал, что Киев готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых.

«Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для нас время. Я ценю то, что он прислал это письмо. Я получил его совсем недавно», — сказал американский лидер.

До этого в ходе выступления Трамп заявил, что США планируют нарастить добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.

28 февраля из-за за спора с Зеленским сорвалось подписание соглашения по полезным ископаемым, в том числе и редкоземельным металлам.

После срыва сделки Трамп выступил с резкой критикой украинского президента. Американский лидер упрекнул его в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на низкий рейтинг одобрения. В ответ на это украинский лидер заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации».

Reuters писало, что страны могут вернуться к подписанию сделки, но Минфин США эту информацию опроверг.

Накануне, 4 марта, Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с американским лидером, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес. Украинский лидер заявил о своей готовности сотрудничать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира. По словам Зеленского, Киев готов «как можно скорее» сесть за стол переговоров и «работать быстро», чтобы положить конец боевым действиям.