Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от участия в выборах, хотя у него «очень низкий рейтинг», заявил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его мнению, украинскому лидеру «нужно действовать быстро», иначе у него «не останется страны».

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в том, что он «искусно манипулировал» бывшим президентом США Джо Байденом.

«Подумайте только, имевший скромные успехи комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он без США и Трампа никогда не сможет уладить», — пишет республиканец.

Американский лидер добавил, что США выделили Украине помощи на $200 млрд больше, чем Европа, при этом Вашингтон «ничего не получит назад». Трамп задался вопросом, почему Байден «не потребовал уравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — нас разделяет большой прекрасный океан».

По его словам, Зеленский признает, что половина полученной от США суммы «пропала», и якобы хочет сохранить «легкий заработок».

«Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, миллионы людей погибли понапрасну — и это продолжается…» — заявил Трамп.

Американский глава считает, что только его администрация может добиться урегулирования конфликта, поскольку «Байден никогда не пытался, а Европа не смогла добиться мира». Республиканец отметил, что США уже «успешно» ведут переговоры с Россией.

Накануне Дональд Трамп затронул тему президентских выборов на Украине в свете прошедших переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Он напомнил, что выборы на Украине не проводились из-за действующего режима военного положения. По словам американского лидера, за это время рейтинг одобрения Зеленского якобы упал до 4%.

Трамп заявил, что Киев должен провести президентские выборы, если он хочет сесть за стол переговоров. Республиканец подчеркнул, что это «не российская идея» — «что-то идет от меня, что-то от многих других стран».

Зеленский в ответ на это заявил, что прямо сейчас заменить его «никак не получится». Он также сослался на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым украинскому президенту доверяют 57% украинцев. Зеленский заявил, что «готов на все» ради мира на Украине, и отметил, что больше не будет нужен своему государству, если его примут в НАТО и ЕС.