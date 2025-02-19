Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перестанет быть нужен стране после того, как ее примут в НАТО и Евросоюз. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, а политически. <…> Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Россией, украинский президент отметил, что «не будет ничего подписывать».

«Нам нужно набраться терпения, сохранить государство и свой суверенитет. Мы не будем ничего подписывать просто так, чтобы получить громкие аплодисменты», — сказал он.

Зеленский повторил, что Украина хочет размещения на своей территории европейского военного контингента в качестве гарантий безопасности после завершения «горячей» фазы конфликта и прекращения огня. По словам Зеленского, он обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал идею.

18 февраля Трамп затронул тему президентских выборов на Украине в свете прошедших переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Американский лидер напомнил, что выборы на Украине не проводились из-за действующего режима военного положения. Он заявил, что рейтинг одобрения Зеленского «упал до 4%» в то время как Украина «разнесена вдребезги». По словам Трампа, проведение выборов на Украине — это «не российская идея», «что-то идет от меня, что-то от многих других стран».

Зеленский в ответ на это заявил, что «если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Он также сослался на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым украинскому президенту доверяют 57% украинцев.

Российский политолог Сергей Марков считает, что Трамп намерен «избавиться» от Зеленского, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине. По мнению эксперта, американский лидер является сторонником мира, в то время как его украинский коллега — сторонником войны.

«Зеленский — личный враг Трампа, так как неоднократно помогал противникам американского лидера в США. Также не стоит забывать, что власть Зеленского нелегитимна. В украинской конституции четко сказано, что в случае военного положения могут быть отложены выборы в парламент, про возможность отмены выборов президента там ничего не сказано, поэтому его полномочия закончились» — сказал Марков Инфо24.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог в начале февраля сообщил, что Вашингтон хотел бы проведения выборов на Украине до конца 2025 года, поскольку это «полезно для демократии». Источники Reuters утверждали, что проведение выборов на Украине может быть одним из условий Вашингтона для начала переговоров по урегулированию конфликта. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 19 февраля назвал выборы на Украине одним из условий возможных договоренностей между Москвой и Киевом.