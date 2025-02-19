Выборы на Украине являются одним из условий возможных договоренностей Москвы и Киева, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Безусловно, выборы на Украине — это одно из условий для того, чтобы Россия что-либо согласовывала с Украиной», — сказал Толстой.

Ранее о необходимости проведения выборов на Украине сообщил президент США Дональд Трамп. По мнению Петра Толстого, в этом вопросе американский глава «исходит из принципа демократической ротации власти».

«Это инициатива не России, а инициатива США — настаивать на выборах на Украине. Это выбор украинского народ. И, собственно говоря, все с уважением к нему отнесутся. Но этот выбор должен быть свободным и демократическим», — убежден Толстой.

Данные о том, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского якобы составляет 4%, парламентарий назвал «мощными».

Накануне американский глава Дональд Трамп заявил, что на Украине должны пройти президентские выборы, если она хочет получить место за столом переговоров.

«Они [украинские власти] хотят получить место за столом переговоров, но вы можете сказать… разве народ Украины не имеет права голоса? У них уже давно не было выборов», — считает Трамп.

Республиканец подчеркнул, что инициатива о проведении президентских выборов на Украине исходит не от России. «Это то, что исходит от меня», — сказал он.

Кроме того, американский лидер заявил, что у украинских властей было три года, чтобы провести переговоры.

«Сегодня я услышал: “О, нас [Украину] не пригласили [на переговоры в Саудовской Аравии]”. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это [боевые действия] три года назад. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку», — убежден Трамп.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении выборов на Украине и прекращении огня не могут быть приняты в Москве и Вашингтоне.