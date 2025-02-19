Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[В конце февраля] может быть [встреча], а может и не быть», — сказал он.

По словам Пескова, перед встречей на высшем уровне потребуется подготовка по линии МИД.

«Сейчас главная задача <…> — это тема, связанная с начала с реанимацией, потом с реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США и которые сейчас находятся в плачевном состоянии», ― сказал представитель Кремля.

Комментируя публикации западных СМИ о том, что Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии до священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в марте, Песков отметил, что «во время Рамадана тоже люди работают». По его словам, западные и российские СМИ пишут «очень много, по большей части, всего неправильного».

О реакции Кремля на переговоры в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стала первым важным шагом, но еще предстоит большая работа и делать выводы пока рано, отметил Песков. «Починить» отношения между Россией и США за один день или неделю невозможно, добавил он.

«Да, пульс очень хороший, настрой деловой, настрой на продолжение работы. Дождемся первых осязаемых результатов», — сказал представитель Кремля.

О прекращении огня на Украине

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли между Россией и США тема прекращения огня на Украине, Песков сообщил, что переговоры главным образом были посвящены теме российско-американских отношений, чтобы «создать необходимые условия для выхода на процесс мирного урегулирования».

На вопрос о том, когда могут быть объявлены режим прекращения огня и мирные переговоры — до или после президентских выборов на Украине — Песков заявил, что Россия и США не могут принимать такие решения.

«Есть определенный обмен мнениями на этот счет, но дальше этого не может заходить», сказал пресс-секретарь российского президента.

О составе переговорных групп по Украине

По словам Пескова, Вашингтон сначала выберет главного переговорщика по урегулированию на Украине и сообщит об этом российской стороне. В зависимости от того, кто это будет, Путин назначит представителя от Москвы, пояснил Песков.

Возможное участие в переговорах помощника президента Владимира Мединского зависит от решения российского лидера, добавил он. Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле весной 2022 года. Решение о том, кто будет представлять на переговорах Киев, должна принять сама Украина, подчеркнул Песков.