Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может состояться в Саудовской Аравии до конца февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на следующей неделе в Саудовскую Аравию приедут высокопоставленные представители двух стран для подготовки саммита с участием Путина и Трампа. Детали встречи и список участников еще прорабатываются.

По утверждению источников Bloomberg, в группы могут войти советники по национальной безопасности. Как отмечает один из собеседников агентства, основная цель — назначить дату саммита до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в марте.

Большинство официальных лиц из Европы и Украины до сих пор не проинформированы о подготовке мероприятия, утверждает другой источник Bloomberg. Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Евросоюз может «физически» не присутствовать на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, хотя интересы стран-участниц ЕС будут учитываться.

Келлог объяснил такой шаг нежеланием повторять проблему «Минского формата». Тогда, по словам спецпредставителя Дональда Трампа, за столом переговоров было много участников, не имеющих возможности приобщиться к мирному процессу.

Как отмечает Bloomberg, власти Саудовской Аравии дали согласие на встречу в Эр-Рияде. Со стороны Эр-Рияда в переговорную группу предположительно войдет советник по национальной безопасности Мусаед аль-Айбан, однако «планы могут измениться в последнюю минуту».

Предполагается, что в состав американской делегации могут войти советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В российскую команду, по данным источников агентства, могут включить советника Путина Юрия Ушакова, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, а «ключевую роль в качестве неофициального посредника на переговорах с Трампом» якобы может сыграть финансист Кирилл Дмитриев.