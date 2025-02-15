Евросоюз, возможно, не будет «физически» присутствовать за столом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. Вместе с тем американский чиновник подчеркнул, что интересы Украины и Европы в переговорном процессе будут учитываться.

Келлог уточнил, что сейчас существует «двухсторонний» подход к мирным переговорам, при котором представители США поддерживают связь с Россией и отдельно — с Украиной и ее союзниками.

«Будут ли они [Украина и Европа] играть какую-то роль? Конечно, будут. Нельзя [вести переговоры], исключая кого-либо. <…> Мы хотим быть уверены в прочном и устойчивом мире. <…> Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию большой группой», — передает слова чиновника телеканал CNBC.

Возможное отсутствие ЕС за столом переговоров Келлог объяснил нежеланием повторять проблему «Минского формата». Тогда за столом переговоров было много участников, не имеющих возможности приобщиться к мирному процессу, пояснил спецпредставитель Трампа.

«Это не принесло успеха. Мы не будем повторять «Минск»», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Рассуждая об опыте минских соглашений, Келлог добавил, что в этот раз прекращение огня и долгосрочный мирный договор «не будут значительным успехом». «Определением успеха будет тот момент, когда произойдет нарушение прекращения огня в первый раз, и как все стороны отреагируют», — заявил он (цитата по «Суспільне»).

По словам Келлога, план по урегулированию конфликта на Украине может быть разработан в течение нескольких дней или недель. При этом он отметил, что пока не может перечислить требования к возможным гарантиям безопасности для Украины.