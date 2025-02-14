Вашингтон допускает, что урегулирование военного конфликта на Украине может быть реализовано в несколько этапов. Об этом в радиошоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Это должно происходить поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано… А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру», — пояснил он.

Рубио также признал, что добиться окончания конфликта «будет трудно».

По его словам, страны Европы должны будут предоставить Киеву надежные гарантии безопасности и быть теми, «кто готов сделать шаг вперед».

«Но предстоит обсудить много деликатных вопросов: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы», — добавил госсекретарь.

В начале февраля Bloomberg писал, что мирный план США построен на заморозке конфликта, а территории, которые заняла российская армия, останутся «в подвешенном состоянии». По данным газеты, Киеву будут предложены гарантии безопасности, которые бы не позволили Москве возобновить конфликт, но какими они будут, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп 13 февраля заявил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. До этого он говорил, что представители этих стран встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.