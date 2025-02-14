США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами», — сказал он.

Трамп добавил, что Украина также примет участие в этой встрече.

До этого американский лидер говорил, что высокопоставленные российские, американские и украинские чиновники встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва Вашингтоном к формированию группы для переговоров с США, в том числе по российско-украинскому конфликту. Решение по ее составу объявят позже.

По словам представителя Кремля, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии на заседание глав минобороны стран блока в Брюсселе отметил, что разговор российского и американского лидеров создает впечатление начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Киева в переговорный процесс, а также прочность будущих договоренностей.

По данным Politico, разговор Путина с Трампом стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Издание отмечает, что отношения Евросоюза с новой американской администрацией «настолько плохи, что их практически не существует».