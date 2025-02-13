Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа создает впечатление начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии на заседание глав минобороны стран блока в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине», — сказал он в ответ на вопрос о том, станет ли беседа двух лидеров началом переговорного процесса.

Рютте отметил, что он полностью поддерживает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта.

Генсек НАТО добавил, что необходимо обеспечить вовлеченность Украины в переговорный процесс, а также прочность будущих договоренностей.

«Крайне важно, чтобы все, что выйдет из этих переговоров, было прочным и долговечным», — цитирует его Reuters.

Накануне, 12 февраля, Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам Трампа, президенты согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».

В Кремле также назвали разговор «весьма продолжительным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры обсудили конфликт на Украине. По его словам, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров.

По данным Politico, разговор Путина с Трампом стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Издание отмечает, что отношения Евросоюза с новой американской администрацией «настолько плохи, что их практически не существует».

После разговора Путина и Трампа главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании выступили с заявлением, отметив, что Украина и Европа должны быть частью переговоров, а Киеву должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности.