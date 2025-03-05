США планируют нарастить добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов, заявил в ходе обращения к Конгрессу американский президент Дональд Трамп.

«Позднее на этой неделе я также предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — сказал глава государства.

Трамп отметил, что Вашингтон ведет работу «над гигантским газопроводом на Аляске, одним из крупнейших в мире», партнерами по проекту могут стать Япония, Южная Корея и другие страны, а инвестиции могут составить «триллионы долларов».

Такое заявление американский лидер сделал после того, как из-за за спора с президентом Украины Владимиром Зеленским сорвалось подписание соглашения по полезным ископаемым, в том числе и редкоземельным металлам. Украинские власти говорили, что все еще готовы подписать соглашение.

После срыва сделки Трамп выступил с резкой критикой Зеленского. Американский лидер упрекнул его в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на низкий рейтинг одобрения. В ответ на это украинский лидер заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации».

Позже Reuters писало, что страны могут вернуться к подписанию сделки, но Минфин США эту информацию опроверг.