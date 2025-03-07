Киев не будет извиняться за поведение президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, заявил в интервью французскому изданию Le Point советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его мнению, Зеленский был «совершенно прав по форме и по содержанию». Подоляк считает, что украинский президент пытался донести до американских партнеров «ключевую мысль, что ничего не будет сделано без оказания давления на Россию».

«Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», — сказал Подоляк.

Подоляк отказался считать перепалку в Белом доме унижением Зеленского и, в его лице, всех украинцев.

«Речь не идет об унижении. Это очень эмоциональная дискуссия между политическими лидерами. Как ни парадоксально, эта встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды», — сказал советник главы офиса президента.

Он добавил, что Киев не считает Трампа «врагом» после его перепалки с Зеленским. По словам Подоляка, американский лидер остается партнером Украины, «несмотря на бурные дискуссии последних дней». Киев должен поддерживать конструктивные отношения с США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений, добавил Подоляк.

Отвечая на вопрос, как Зеленскому восстановить отношения с Трампом, советник главы офиса заявил, что речи о том, чтобы «подружиться» с президентом США и его командой, нет.

«Это вопрос геополитики. Для Украины крайне важно поддерживать позитивные двусторонние отношения с Соединенными Штатами», — сказал Подоляк.

Он отметил, что США нужны Украине, поскольку являются крупнейшим производителем военной продукции и владеют большим количеством лицензий на производство оружия, в том числе в странах Европы. Вес дипломатической поддержки США Подоляк назвал не сопоставимым с поддержкой других государств.

Ситуацию с приостановкой американской помощи Украине Подоляк назвал сложной. Он напомнил, что Киев оказался в похожем положении в конце 2023 года из-за действий Конгресса, но «адаптировался». Подоляк добавил, что Украина развивает собственное производство оружия и будет искать решения по замене американских вооружений европейскими.

«Однако это сложная ситуация. Мы посмотрим правде в глаза, проконсультируемся с нашими европейскими друзьями и найдем решения. Наконец, мы будем искать компромисс с Вашингтоном», — сказал Подоляк.

Говоря о соглашении по добыче редкоземельных металлов, подписание которого сорвалось из-за перепалки в Белом доме, Подоляк заявил, что оно «так же важно» для Украины, как и для США, поскольку открывает дверь к стратегическому партнерству между двумя странами. Однако без гарантий безопасности это стратегическое партнерство «нежизнеспособно», подчеркнул советник главы офиса Зеленского.

Перепалка в Белом доме

28 февраля президенты США и Украины встретились в Овальном кабинете Белого дома перед журналистами. После пресс-конференции представители Киева и американской администрации должны были подписать соглашение о доступе США к украинским редкоземельным металлам. Во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Вэнс и Трамп обвинили украинского президента в неуважении и неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны».

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации после инцидента заявили, что Зеленскому следует извиниться. Президент США Дональд Трамп после перепалки сделал вывод, что Зеленский «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка».

4 марта Зеленский прокомментировал свою перепалку с Трампом. Он заявил, что сожалеет о конфликте, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес. На следующий день Трамп заявил в обращении перед палатой представителей и сенатом, что получил «важное письмо» от украинского президента.

Как пишет The Times, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Трамп остался доволен письмом.