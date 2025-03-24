Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах. По словам американского лидера, соответствующее соглашение будет подписано «в ближайшее время», передает Reuters.

«На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — сказал Трамп.

Во время заседания американского правительств он также рассказал о ходе переговоров, которые сейчас идут в Саудовской Аравии: на них делегации США отдельно встречаются с представителями Украины и России. В частности, американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают возможные линии разграничения в российско-украинском конфликте и вопрос владения украинскими АЭС.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам, потому что у нас есть экспертиза», — добавил президент.

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Между ним и Трампом произошла перепалка, во время которой американский лидер отчитал украинского президента за неуважение. В итоге его попросили удалиться из Белого дома и подписание соглашения было отложено.

Financial Times (FT) со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских атомных электростанций.

«Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на то, чтобы сделка охватывала и иные вопросы, в том числе владение США другими экономическими активами, такими как атомные электростанции Украины», — сказано в публикации FT.

Днем ранее FT сообщала, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.