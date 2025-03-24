Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах. По словам американского лидера, соответствующее соглашение будет подписано «в ближайшее время», передает Reuters.
«На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — сказал Трамп.
Во время заседания американского правительств он также рассказал о ходе переговоров, которые сейчас идут в Саудовской Аравии: на них делегации США отдельно встречаются с представителями Украины и России. В частности, американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают возможные линии разграничения в российско-украинском конфликте и вопрос владения украинскими АЭС.
«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам, потому что у нас есть экспертиза», — добавил президент.
Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Между ним и Трампом произошла перепалка, во время которой американский лидер отчитал украинского президента за неуважение. В итоге его попросили удалиться из Белого дома и подписание соглашения было отложено.
Financial Times (FT) со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских атомных электростанций.
«Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на то, чтобы сделка охватывала и иные вопросы, в том числе владение США другими экономическими активами, такими как атомные электростанции Украины», — сказано в публикации FT.
Днем ранее FT сообщала, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.
Редкоземельные металлы, или сокращенно РЗЭ — это группа химических элементов. В нее входят скандий, иттрий и еще 15 лантаноидов: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.
Несмотря на то, что в термине присутствует слово «редкий», некоторые из них достаточно распространены. Однако эти металлы не так часто встречаются в виде месторождений — найти их в высоких концентрациях достаточно сложно. Но все же есть среди них действительно редкие, к примеру, прометий. Его практически нет, так как все его изотопы радиоактивны.