Украина и США подписали меморандум о намерении заключить сделку о разработке полезных ископаемых на украинской территории. Об этом на своей странице на Facebook* сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — говорится в сообщении Свириденко.

Министр подчеркнула, что подписанный 17 апреля документ закладывает основу для соглашения об экономическом партнерстве между странами и создании инвестиционного фонда в целях восстановления Украины. Далее стороны должны привести текст соглашения к итоговому виду и подписать его, затем его ратифицируют парламенты обеих государств.

От имени США документ подписал американский министр финансов Скотт Бессент, следует из копии меморандума, опубликованной в украинских СМИ. Официальное название документа: «Меморандум о намерениях между правительством США и правительством Украины завершить работу над официальным соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления».

В его тексте говорится, что США оказали «значительную финансовую и материальную поддержку» Украине с февраля 2022 года и что американцы намерены вместе с украинцами инвестировать «в свободную, суверенную и безопасную Украину».

На следующей неделе переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом проведет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Украина подпишут сделку по добыче редкоземельных металлов 24 апреля.

Как следует из меморандума, переговорные группы из обеих стран должны будут представить отчет по соглашению к 26 апреля, чтобы подписать его как можно скорее.

Изначальное подписание сделки по добыче минеральных ресурсов сорвалось 28 февраля из-за словесной перепалки в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями за инцидент.

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