Пентагон опроверг сообщения о прекращении киберопераций против России, сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского министерства обороны.

«[Министр обороны США Пит] Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей», — сказал собеседник агентства.

Информация об остановке киберопераций против России появилась 28 февраля в издании Record, позже материалы на эту тему написали The Washington Post, New York Time и Associated Press.

Три внутренних источника Record утверждали, что Хегсет отдал приказ Киберкомандованию США отказаться от любых планов против России, включая наступательные цифровые действия. Издание связывало такое решение с нормализаций отношений между Москвой и Вашингтоном.

Собеседники Record также отмечали, что приказ не затрагивает Агентство по национальной безопасности (АНБ) и работы по сбору разведданных в отношении России. По данным AP, под него также не должно было попасть Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Как отмечает Bloomberg, сообщения о приостановке таких операций вызвало гневную реакцию демократов. В частности, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что администрация Трампа предоставляет «свободу действий, поскольку Россия продолжает проводить кибероперации и атаки программ-вымогателей на критически важную американскую инфраструктуру».

Record писало, что такое решение может сорвать некоторые из громких миссий командования, в том числе на Украине. Также приказ о прекращении деятельности может подвергнуть организации частного сектора в США и по всему миру большему риску, если командование не будет сдерживать действия московских разведывательных и военных служб, в которых работают известные хакерские группировки.