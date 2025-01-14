Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила президента России Владимира Путина в «беспринципных» действиях, которые выражаются в том числе якобы в кибератаках и кампаниях по дезинформации. Об этом глава МВД заявила в интервью Süddeutsche Zeitung.

Фезер спросили, разделяет ли она оценку руководителя Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каля, который обвинял Россию в ведении гибридной войны «без угрызений совести».

«Путин действует абсолютно беспринципно. Я разделяю эту оценку. Мы видим это <…> в кибератаках и кампаниях по дезинформации», — заявила Фезер.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «плохим знаком» для Германии высказывание Фезер о российском президенте.

«Чтобы высказываться и оценивать позиции других политиков, надо иметь собственную совесть. Эта дама, которая делала подобные заявления, судя по всему, не обладает таким свойством. Помимо того, что у нее нет совести, у нее нет еще и политического такта, который делает из функционера политика», — сказал Карасин «Ленте.ру».

В Кремле неоднократно говорили, что гибридную войну с Россией ведет Запад. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в частности заявлял, что США ведут такую войну через конфликт на Украине, и предупреждал, что это затянется надолго.

Германия готовится к конфликту между Россией и НАТО

Глава немецкого МВД заявила о «значительном ухудшении» ситуации с безопасностью в Германии, и рассказала о подготовке страны к гипотетическому конфликту с Россией.

«Мы наблюдаем нападения на критически важную инфраструктуру, такие как перерезание кабелей в Балтийском море, а также атаки на предприятия. Значительно увеличились случаи диверсий и шпионажа», — сказала Фезер.

Она также обвинила Россию в «разжигании» миграционной проблемы с целью «дестабилизировать государства».

Комментируя опасения по поводу гипотетического конфликта между Россией и НАТО, глава МВД заявила, что Германия намерена укреплять свою защиту. В частности изучается возможность использования подвалов зданий, подземных парковок и станций метро в качестве убежищ, рассказала Фезер.

По ее словам, планируется создать систему, с помощью которой можно было бы узнавать о расположении ближайших убежищ через мобильный телефон. Кроме того, в Германии восстановили и внедрили новые системы оповещения о ЧС. «Теперь мы можем быстро оповестить 95% немцев, в том числе с помощью адресных предупреждений по мобильным телефонам, и постоянно совершенствуемся», — отметила министр.

Осенью прошлого года глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль предположил, что Россия якобы может напасть на НАТО не позднее 2030 года. Песков в ответ заявил, что «Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась в сторону НАТО». По его словам, «всегда был процесс наоборот». Сам Путин назвал «бредом собачьим» сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на страны альянса.

В середине декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI пояснил, что Белоусов имел в виду не подготовку к войне с альянсом, а необходимость реагировать на внешние угрозы.