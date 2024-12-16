Минобороны России должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

По его словам, российская армия в 2024 году решала поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в рамках «жесткого противостояния» с Западом, которое «продолжает усиливаться и нарастать».

«В таких условиях деятельность Минобороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, это ведение активных боевых действий в ходе СВО, а также выполнение отдельных задач и обеспечивание военного присутствия в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе в Приднестровье. Во-вторых, обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия», — заявил Белоусов.

По его словам, о возможности конфликта в Европе говорят решения НАТО на саммите в июне, а также доктринальные документы США и других стран Североатлантического альянса.

Белоусов заявил о необходимости завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО у границ России, уточнить численность Вооруженных сил, а также совершенствовать структуры соединений и воинских частей. Министр также отметил, что российская армия должна стать более гибкой и восприимчивой к инновациям.

Президент России Владимир Путин называл чушью и «бредом собачьим» заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По его мнению, за подобными высказываниями кроется желание западных лидеров удержать «свое имперское положение и величие».

Замглавы МИД Сергей Рябков в начале декабря заявил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО.

«Подобный сценарий, конечно же, не предопределен, но практические действия США и других членов альянса по дальнейшей эскалации украинского кризиса ведут именно в этом направлении», — заявил он.

По словам Рябкова, Россия направляет Западу «предостерегающие сигналы» для предотвращения «такого крайне опасного сценария».