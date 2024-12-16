Министр обороны Андрей Белоусов, говоря о вероятности конфликта с НАТО, имел в виду не подготовку к войне с альянсом, а необходимость реагировать на внешние угрозы. Об этом заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

16 декабря Белоусов на расширенной коллегии Минобороны заявил, что его ведомство должно обеспечить полную готовность к «любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия». По словам министра, о возможности конфликта в Европе говорят решения НАТО на саммите в июне, а также доктринальные документы США и других стран Североатлантического альянса.

Комментируя слова Белоусова, Картаполов выразил мнение, что глава Минобороны говорил не о подготовке к войне с НАТО, а о том, что России необходимо постоянно совершенствовать и поддерживать боеготовность Вооруженных сил по ключевым направлениям.

«Мы не можем игнорировать то, что происходит в НАТО, то, что американцы нарастили свою группировку в Европе практически до 100 тыс. человек, об этом президент сказал. Поэтому на все их действия будет соответствующее противодействие. Чего они хотят, то они и получат вдвойне и втройне при необходимости», — заявил глава думского комитета по обороне.

На вопрос о том, может ли НАТО своими действиями развязать третью мировую войну, Картаполов заявил, что задача военной операции заключается в том, чтобы в том числе снизить вероятность начала такого конфликта.

«НАТО уймется и будет тише воды, ниже травы. Потому что сами они не в состоянии сделать ничего, и американцы прекрасно это знают», — подчеркнул депутат.