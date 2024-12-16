Президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов 16 декабря приняли участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Белоусов отметил, что перед его ведомством стоит 42 задачи, одна из которых — обеспечение победы в военной операции на Украине. Основные заявления министра и российского лидера — в обзоре RTVI.

Путин о военной операции на Украине

— В зоне СВО произошел перелом, российская сторона перехватила инициативу на линии соприкосновения. В 2024 году под контроль армии России перешли 189 населенных пунктов в рамках военной операции.

— С начала 2024 года более 430 тыс. россиян подписали контракт с Вооруженными силами России на военную службу. Штатная численность российской армии возросла до 1,5 млн человек. Ежедневно контракт с Минобороны в среднем заключают более 1 тыс. человек: люди «добровольно идут на фронт» и этот поток «не прекращается».

— Вторжение ВСУ в Курскую область — «авантюра», в которой «смысла не просматривается», и преступление «с точки зрения преступлений против народов России».

— В российские войска ежедневно поступает несколько тысяч дронов. Таким образом Россия избавилась от проблем в этой сфере, с которыми столкнулась в начале военной операции, но необходимо еще сильнее нарастить производство.

— Повышение оборонных расходов имеет свой предел, сейчас траты на повышение обороноспособности выросли до 6,3%. «Раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», — сказал глава государства.

Путин о реакции на действия США

— Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время.

— США запугивают свое население «мифической российской угрозой», в то время как сами отправляют «наемников и военных советников» на Украину, тем самым «поощряют дальнейшую эскалацию конфликта». В связи с этим Россия подходит к красной черте, через которую «отступать уже не может» и «начинает отвечать».

— Страны НАТО увеличивают военные расходы и присутствие вблизи российских границ. Численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тыс. человек.

— Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и малой дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем.

Белоусов об СВО

— Потери ВСУ с начала военной операции составили почти 1 млн человек, а в вооружении и технике составили с начала 2024 года — более 58 тыс. единиц, включая 18 тыс. единиц иностранного производства.

— Российские военные в ходе военной операции в этом году взяли под контроль свыше 4 тыс. кв. км территорий.

— Под контролем ВСУ находится менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 кв. км в сутки.

— Российская армия в 2024 году решала поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в рамках «жесткого противостояния» с Западом, которое «продолжает усиливаться и нарастать».

— Минобороны России должно быть готово к любому развитию событий, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

— С сентября 2024 года выплаты денежного вознаграждения за участие в боевых действиях увеличены в 1,5 раза, но поступает «очень много нареканий по поводу их полноты и своевременности». Необходимо устранить недостатки в кратчайшие сроки.

Белоусов о задачах Минобороны

— Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО у границ России.

— Для отражения угроз от НАТО требуется решить ряд задач, в том числе внедрить новые подходы к формированию госпрограммы вооружения.

— Создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене.

— К третьему кварталу 2025 года в России ожидается появление нового рода войск — «войска беспилотных систем».

— Положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы следует учесть при построении систем в других регионах.

— Разработать систему поиска пропавших без вести военных и поддержки членов их семей. Механизм выплат детям пропавших без вести уже создан и направлен в правительство.

— Повысить доступность постоянного жилья и обеспечить устойчивое сокращение очереди на предоставление жилищных субсидий, поскольку свыше 48 тыс. военнослужащих продолжают находиться в очереди на квартиры и субсидии.

— Оптимизировать деятельность военно-врачебных комиссий: обеспечить соблюдение сроков и качества принимаемых решений, что особенно важно при необходимости дифференциации выплат за ранения.

— В имущественном комплексе Минобороны следует «навести порядок», в том числе провести инвентаризацию и создать единый интегрированный реестр и цифровую платформу недвижимого имущества Минобороны, включая цифровые паспорта объектов.