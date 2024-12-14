Президент России Владимир Путин принял участие в заседании 22-го съезда «Единой России», где выступил с речью. Он высказался о поддержке ветеранов боевых действий, призвал партию напряженно работать и объяснил, от чего зависит суверенитет страны.

О помощи фронту и бойцам СВО

Путин назвал решение депутатов Госдумы от «Единой России», а также региональных и муниципальных госслужащих пойти на фронт «мужественным, смелым шагом, достойным всяческого уважения». Он отметил, что все регионы России помогают новым, а также прифронтовым зонам страны.

«Такая взаимовыручка, подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. <…> Казалось бы, очень простое слово “мы” сейчас наполняется особым, объединяющим смыслом. “Своих не бросаем” — этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность», — заявил Путин.

Президент попросил партию обратить внимание на помощь ветеранам боевых действий, их семьям, а также тем, кто потерял родных. Повышенное внимание, по словам российского лидера, необходимо «уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений».

Путин отметил, что на выборах по всей стране в 2024 году поддержку избирателей получили «более трехсот наших боевых товарищей» — ветеранов СВО, большинство которых выдвинулись от «Единой России». Президент призвал бывших участников боевых действий «развиваться, не стоять на месте», чтобы «иметь соответствующую компетенцию».

«В этой связи предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект “Время героев”: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал он.

О развитии России

Путин отметил, что российская экономика растет «на фоне беспрецедентных — в полном, прямом смысле этого слова — в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств».

Он также поблагодарил «Единую Россию» за то подготовку нацпроектов и «сбалансированный федеральный бюджет».

«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную, действительно всенародную поддержку. Повторю: такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят, рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции», — заявил президент.

Он вновь отметил, что «во все исторические времена наши противники пробовали расшатать» единство страны, и «сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту». Путин пообещал, что власти будут «жестко пресекать такие провокации».

При этом он призвал выполнять поручения избирателей, отметив, что к 2026 году нужно провести капремонт более 7,3 тыс. школ, а к 2030 этот показатель должен составить свыше 11 тыс. зданий. Кроме того, продолжил он, не следует забывать о социальной газификации, благоустройстве общественных пространств и модернизации почтовых отделений.

«Набранный темп позволяет нам фронтально двигаться сразу по всем ключевым направлениям, от которых зависят суверенитет и конкурентоспособность России, достигать поставленных национальных целей, повышать качество жизни во всех регионах страны. Именно человек, благополучие и достаток российских семей — в центре наших планов», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что сейчас идет подготовка к Прямой линии.