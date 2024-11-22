Российские вооруженные силы сорвали всю кампанию украинской армии на 2025 год и перемололи ее лучшие части. Об этом в зоне проведения военной операции заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь, перемололи их лучшие части, и то, что сейчас ускорилось продвижение. Сорвали им, по сути дела, всю компанию 2025 года», — сказал Белоусов на совещании в командном пункте группировки «Север».

Там министр заслушал доклады командования по актуальной ситуации, обеспечению войск в зоне военной операции и характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач и особенностях использования авиации, артиллерии и дронов.

Белоусову также показали вооружение стран НАТО, которое использует украинская армия.

Глава ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки «Север» за высокие результаты и вручил госнаграды.

В середине ноября журнал The Economist, ссылаясь на источники среди украинских военных, писал, что президента Украины Владимира Зеленского «ограждают от правды» о ситуации на фронте, при этом для ВСУ она, вероятно, ухудшится на трех участках — в ДНР, Запорожской и Курской областях.

Один из собеседников, военный капеллан Дмитрий Поворотный, заявил изданию, что командование ВСУ подвергает цензуре наиболее негативные новости, чтобы они не распространялись в тыл и не обсуждались населением. Несмотря на это, по его словам, в войсках «много немотивированных мужчин», которые сражаются только потому, что «это единственный способ остаться в живых».

Газета The Times 22 ноября опубликовала материал, в котором глава отдела военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Севилл отмечает, что Украина сейчас находится в наиболее уязвимом положении за все время конфликта. По его словам, за последний месяц «темпы российского продвижения ускорились», а украинцы из-за отсутствия передышки физически и морально истощены.