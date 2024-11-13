Президента Украины Владимира Зеленского «ограждают от правды» о ситуации на фронте, при этом для ВСУ она, вероятно, ухудшится на трех участках — в ДНР, Запорожской и Курской областях. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на источники среди украинских военных.

Один из собеседников, военный капеллан Дмитрий Поворотный, заявил изданию, что командование ВСУ подвергает цензуре наиболее негативные новости, чтобы они не распространялись в тыл и не обсуждались населением. Несмотря на это, по его словам, в войсках «много немотивированных мужчин», которые сражаются только потому, что «это единственный способ остаться в живых».

Эту информацию также подтвердил неназванный высокопоставленный военный чиновник. Он добавил, что реальную ситуацию скрывают даже от Зеленского.

«Его даже не то что держат в “теплой ванне”. Его держат в сауне», — цитирует его The Economist.

Выражение «теплая ванна» означает информационный «кокон», который искусственно создает для первого лица его окружение из высших государственных чиновников.

В статье говорится, что в конфликте на Украине «инициативу держит» президент России Владимир Путин, и что ВСУ находятся «в невыгодном положении» на трех направлениях, где происходят или еще предстоят бои.

В ближайшее время «кажется неизбежным» отступление украинцев из Кураково в ДНР, где российские силы «превосходят их по численности как минимум в шесть раз», пишет издание.

В Курской области России, куда ВСУ вторглись в августе, их якобы «пытаются вытеснить с помощью тысяч северокорейских солдат», утверждает The Economist. Минобороны России эти данные не комментировало.

Третьим участком фронта, где ВСУ ждут проблемы, издание назвало Запорожскую область, где, как считает украинская разведка, российские войска планируют взять Запорожье — административный центр под контролем Украины.

10 ноября главком ВСУ Александр Сырский заявил в телефонном разговоре с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, что ситуация в зоне боевых действий «остается сложной и имеет тенденцию к обострению».

По словам Сырского, российская армия, используя свое численное преимущество, «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».