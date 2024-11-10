Россия собрала 50-тысячную группировку войск, чтобы уже «в ближайшие дни» начать контрнаступление с целью выбить украинские ВС из Курской области. С таким утверждением выступила газета The New York Times, которая ссылается на неназванных американских и украинских чиновников.

Издание отмечает, что в группировку войск якобы вошли в том числе северокорейские военные. Согласно оценкам американской стороны, Москве не пришлось выводить силы с Донбасса, который является ее «главным приоритетом».

Позиции ВСУ в Курской области уже подвергаются ракетным ударам и обстреливаются из артиллерии, однако крупное наступление еще не началось, утверждает NYT. «Украинские чиновники говорят, что ожидают подобную атаку с участием северокорейских войск в ближайшие дни», — сказано в публикации.

В материале издания говорится, что сейчас военные КНДР якобы «тренируются вместе с российскими войсками в западной части Курской области». По утверждению американских чиновников, всего КНДР якобы «отправила более 10 тыс. военных для участия в боевых действиях» в этом регионе на стороне России.

«Войска одеты в российскую форму и экипированы Москвой, но, вероятно, будут сражаться в составе своих отдельных подразделений», — пишет NYT, ссылаясь на представителей Пентагона.

По утверждению американских чиновников, Россия обучает северокорейцев «артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и, что особенно важно, зачистке траншей». Такая подготовка предполагает, что как минимум часть северокорейцев будут участвовать «в лобовых атаках на укрепленные оборонительные позиции Украины», сказано в публикации.

Неназванный западный чиновник заявил изданию, что атака ВСУ на Курскую область ослабила украинские силы в Донбассе, сделав их уязвимыми. Вместе с тем собеседник издания выразил мнение, что ВСУ, которые выстроили оборону в этом российском регионе, смогут выстоять — «по крайней мере, какое-то время».

NYT уже не впервые пишет о тысячах северокорейских военных, которые, как утверждается, якобы готовятся вступить в бои против ВСУ. В конце октября газета уже писала о «нескольких тысячах» военнослужащих КНДР, которые прибыли в Курскую область для участия в военных действиях на стороне России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября переадресовал в Минобороны вопрос о размещении военнослужащих КНДР в зоне СВО. Минобороны России со своей стороны не делало официальных заявлений о нахождении северокорейских военных в Курской области или о подготовке наступления против ВСУ с участием военных КНДР.

В КНДР ранее назвали «беспочвенными слухами» данные о переброске в Россию северокорейских военных. Песков призывал скептически относиться к этим данным, а сам президент России Владимир Путин в этом контексте напомнил о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи.