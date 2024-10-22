Представитель Северной Кореи при ООН назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине на стороне России. Об этом представитель миссии заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности, передает «Рёнхап».

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами», — заявил представитель Северной Кореи.

«Рёнхап» отмечает, что это первый комментарий Пхеньяна после публикаций о том, что КНДР якобы перебросила 1,5 тыс. военных во Владивосток. Агентство утверждало, что всего Северная Корея направит для «поддержки России» 12 тыс. военнослужащих.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности на фоне сообщений о предполагаемой переброске военных из КНДР в Россию. Участники совещания пришли к выводу, что ситуация «представляет существенную угрозу безопасности не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к данным о якобы переброске военных КНДР в зону военной операции на Украине. Он добавил, что сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенностей поскольку не направлено против третьих стран.

В Госдепартаменте США не смогли подтвердить сообщения об отправке военных из КНДР в Россию, но отметили, что это стало бы «опасным и крайне тревожным развитием событий». В Белом доме заявили, что изучают информацию и проводят консультации с партнерами и союзниками по этому вопросу.

21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о предполагаемом присутствии военных КНДР в России. Российский дипломат заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея».