Президент России Владимир Путин назвал «серьезной вещью» публикуемые в западных СМИ снимки северокорейских военных, якобы переброшенных в Россию для участия в военной операции на Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос журналиста американской телекомпании NBC.

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — сказал Путин.

Он заявил, что к эскалации на Украине привели «не действия России, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами». «Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте», — сказал Путин.

Комментируя взаимоотношения России с КНДР, президент напомнил о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

«Там есть статья 4. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно, но что и как мы будем делать, — это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил российский лидер.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан в Пхеньяне в июне 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств.

Слухи о якобы присутствии отдельных северокорейских военных в зоне боевых действий на Украине и о возможной отправке туда солдат регулярной армии КНДР появлялись еще в 2022 году. В октябре 2024 года эти разговоры возобновились.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» заявило со ссылкой на национальную разведку, что во Владивосток якобы было переброшено 1,5 тыс. северокорейских военных из предполагаемых 12 тысяч. В США и НАТО выразили опасение, что привлечение солдат из Северной Кореи к боевым действиям на Украине приведет к эскалации конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к публикациям о якобы присутствии военных из КНДР в зоне СВО.

МИД Южной Кореи в связи с ситуацией вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. Российский дипломат заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «осуществляется в рамках международного права» и не направлено против Южной Кореи. Представитель Северной Кореи при ООН назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине на стороне России.