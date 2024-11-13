В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник серьезный дефицит военнослужащих, из-за этого оборона страны рушится, пишет британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Украинские официальные лица признали, что их оборона «рушится» из-за нехватки живой силы», — говорится в статье.

Как отмечает издание, в последние месяцы российские войска усилили атаки и рекордно продвинулись в зоне боевых действий. FT считает сегодняшнюю скорость продвижения российских войск на Донбассе максимальной с 2022 года.

В беседе с изданием один из командующих украинским артиллерийским подразделением возле Курахово признался, что готов начать отступление, но пока подобного приказа «сверху» не поступает.

По словам собеседников газеты, сейчас украинские войска укомплектованы только на треть от необходимого количества. При этом источники скептически относятся к возможности восполнить набор при помощи новой мобилизации.

Как рассказал один украинский чиновник, Киеву нужно добрать еще 160 тысяч новобранцев, но этого показателя вряд ли удастся добиться.

«Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева выразили скептицизм относительно того, что эта цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек. По их словам, это заполнит примерно половину дефицита личного состава», — пишет издание.

По мнению представителя ВСУ, в ближайшие недели украинские войска ожидают тяжелые бои на восточном фронте.

Накануне украинский Генштаб сообщил о сложном положении ВСУ на передовой. По информации ведомства, российские военные продолжают активно применять авиацию и «постоянно» атакуют позиции украинских войск на Харьковском, Покровском, Северском, Лиманском, Купянском, Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.

9 ноября о сложной ситуации на фронте заявил главком ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что российская армия, используя свое численное преимущество, «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в конце октября говорил, что фронт ВСУ в Донбассе «посыпался». «Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — сказал он тогда.

Тем временем российское Минобороны отмечает, что российские войска продвигаются вперед и берут под контроль все новые населенные пункты в Донецкой области.