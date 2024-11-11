Российские военные заняли село Колесниковка в Харьковской области, расположенное к югу от города Купянска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Запад». Министр обороны России Андрей Белоусов обратился со словами поздравления к военнослужащим 347-го мотострелкового полка.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск “Запад”», — сказано в телеграмме министра.

В конце октября оборонное ведомство сообщило о занятии села Кругляковка, которое, как отмечает РБК, расположено по соседству с Колесниковкой. Оба населенных пункта расположены на реке Оскол, которая также проходит через Купянск.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в конце октября говорил, что фронт ВСУ в Донбассе «посыпался». «Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — сказал он тогда.

Главком ВСУ Александр Сырский 9 ноября отчитался об обострении ситуации для украинских войск. По его словам, российская армия «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».