Российские войска установили контроль над городом Селидово, расположенным к северо-западу от Донецка. Об этом сообщило во вторник, 29 октября, Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, город был взят «в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск “Центр”».

Ранее во вторник Минобороны отчиталось о взятии российскими ВС города Горняк и населенных пунктов Доброволье (Богоявленка) и Катериновка.

О потере Селидово писали и украинские источники, но официально потерю города Украина не подтверждала, пишет украинское издание «Страна.ua».

Оно полагает, что, взяв Селидово и Горняк, российские ВС приближаются «к ключевой цели» своих операций в этом районе — к обходу с запада города Курахово, который представляет собой «важнейший центр обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка».

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в свете последних новостей выразил мнение, что украинский фронт на Донбассе «посыпался».

«Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли [российские ВС], и они уже там закрепляются», — заявил военный, которого цитирует «Страна.ua».

По его словам, полный контроль над Селидово даст россиянам «тактический выход на Покровск». «Это очень для нас плохо», — сказал Марченко.

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