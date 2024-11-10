Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

«Проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

По его утверждению, российская армия, используя свое численное преимущество, «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».

Покровск и Курахово — города в ДНР, которые находятся примерно в 30 км по прямой друг от друга. Покровск расположен на перекрестке важных железнодорожных и автомобильных дорог. В 20 км ― граница Днепропетровской области Украины. Через населенный пункт проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск.

Сырский добавил, что у Киева есть «многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск». Ранее США сообщали, что «прямо сейчас» в Курской области якобы находятся восемь тысяч бойцов КНДР.

В октябре южнокорейская разведка заявила, что 1,5 тыс. солдат переброшены из КНДР на Дальний Восток якобы для участия в боевых действия на Украине. Спецслужбы Южной Кореи, ссылаясь на спутниковые снимки, утверждали, что им якобы удалось отследить дальнейшее перемещение этих военных по российской территории.

Президент России Владимир Путин, комментируя эти кадры, говорил: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков комментировать заявления о присутствии солдат КНДР в Курской области отказался и подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не должно вызывать обеспокоенность, поскольку не направлено против третьих стран.

Представитель Северной Кореи при ООН назвал сообщения об отправке военных в Россию «беспочвенными стереотипными слухами». Позднее глава МИД КНДР Цой Сон Хи говорила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с самого начала боевых действий на Украине дал указание поддерживать российскую армию.