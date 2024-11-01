Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с самого начала военной операции на Украине дал указание поддерживать российскую армию. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии, российскому народу в их священной войне», — приводит слова Цой Сон Хи телеграм-канал радиостанции «Маяк».

В Пхеньяне уверены, что Россия «непременно добьется великой победы в своей священной борьбе». «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — добавила Цой Сон Хи.

Глава российского МИД выразил признательность Северной Корее за «принципиальную позицию» по поводу военных действий на Украине. По словам Лаврова, отношения между Россией и КНДР за последние годы достигли «беспрецедентно высокого уровня». Он отметил стратегический характер партнерства между двумя странами, а также заявил о налаживании тесных контактов между военными по линии служб безопасности».

В октябре южнокорейские и американские СМИ заявили, что КНДР направила в Россию группу военных, которых якобы планируется задействовать в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к этим данным. Он также заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенности, поскольку не направлено против третьих стран.

Представитель Северной Кореи при ООН назвал сообщения об отправке военных в Россию «беспочвенными стереотипными слухами». Постоянный представитель США при Совбезе ООН Роберт Вуд заявил, что у Вашингтона есть данные о якобы присутствии в Курской области 8 тыс. северокорейских военных.

Президент России Владимир Путин, комментируя опубликованные зарубежными СМИ спутниковые снимки, якобы доказывающие переброску военных их КНДР, заявил, что если такие фото существуют, «значит, чего-то отражают».

Путин напомнил, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР есть статья о взаимной военной помощи. «Что и как мы будем делать, — это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил российский лидер.