Вашингтон располагает информацией, указывающей на то, что «прямо сейчас» в Курской области находятся 8 тысяч северокорейских военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда в Совбезе организации. Он адресовал вопрос о войсках КНДР своему российскому коллеге, но тот не стал отвечать.

Reuters отмечает, что Москва до сих пор не отрицала и не подтверждала напрямую присутствие или отсутствие на своей территории северокорейских военных. В Пхеньяне сначала отвергали предположения о том, что КНДР отправила своих солдат в Россию, но потом начали делать заявления о том, что такие действия соответствуют международному праву.

США, Великобритания, Южная Корея и Украина выступают с обвинениями в адрес России, считая, что, если она разместила на своей территории северокорейских военных, то тем самым нарушила резолюции ООН и основополагающие правила Устава организации, поскольку в отношении КНДР давно действуют санкции, направленные на прекращение ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

США также обвиняют и Китай — в том, что он якобы оказывает широкомасштабную поддержку России в оборонно-промышленной сфере.

«Китай не может с полным основанием утверждать, что является голосом мира. <…> Поддержка Китаем России имеет решающее значение», — сказал Вуд в Совбезе ООН.

Заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан ответил, что КНР не поставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт своих товаров двойного назначения — продукции, которая может быть использована как в гражданских, так и в военных целях. Китайский дипломат обвинил Вуда и США в целом в «нагнетании тревоги, фабрикации врагов и разжигании конфронтации».

«Мы выступаем против практики США по очернению Китая в вопросе Украины и осуществления широкомасштабной юрисдикции и санкций в отношении китайских компаний и организаций по этому вопросу», — заявил Гэн Шуан.

В среду, 30 октября, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении почти 400 юридических и физических лиц из более чем десятка стран, включая Китай, с целью противодействия уклонению от мер, введенных в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине. Совет Безопасности ООН в составе 15 членов собирался в четверг, 31 октября по просьбе России в связи с поставками западного оружия на Украину.

Слухи о северокорейских военных в Курской области

В октябре 2024 года южнокорейская разведка заявила, что 1,5 тысячи солдат из КНДР переброшены на Дальний Восток. Ссылаясь на спутниковые снимки, спецслужбы Южной Кореи утверждали, что им якобы удалось отследить дальнейшее перемещение этих военных по российской территории.

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Президент России Владимир Путин, комментируя эти снимки, сказал, что если они существуют, то, «значит, чего-то отражают». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался прокомментировать журналистам заявления Южной Кореи о том, что северокорейские солдаты находятся в Курской области.

Представитель Северной Кореи при ООН, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности, назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине на стороне России.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что перебежчики из Северной Кореи якобы готовы принять участие в конфликте на стороне Украины, начав психологическую кампанию против своих бывших соотечественников.

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя сообщения о якобы размещенных в Курской области северокорейских военнослужащих, заявил, что в качестве ответной меры допускает отправку военных из «третьих стран» в зону украинского конфликта для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.