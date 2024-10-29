Около двух сотен перебежчиков из КНДР, которые проживают в Южной Корее, выразили готовность участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

«Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, добиваются отправки на Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей», — говорится в статье.

По данным издания, группа состоит из бывших военнослужащих, которые имеют 7-10 лет военного опыта. Свои знания о вооруженных силах Северной Кореи они намерены использовать, чтобы «подорвать и деморализовать» северокорейские силы, якобы отправленные для помощи российской стороне.

«Мы все — ветераны, которые понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой», — рассказал 69-летний бывший военный Ан Чан Ир.

Еще один участник группы Ли Мин Бок опубликовал открытое письмо в украинское посольство в Сеуле. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему помочь «в спасении северокорейских солдат».

21 октября МИД Южной Кореи в понедельник вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о предполагаемом присутствии военных КНДР в России. Зиновьев отметил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея».

Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у американского правительства есть «доказательства» присутствия северокорейских военных в России. По его словам, «что именно они делают», еще «предстоит выяснить».

При этом представитель Северной Кореи при ООН назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к данным о якобы переброске военных КНДР в зону военной операции.

26 октября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников — одного украинского и двух американских, сообщила, что несколько тысяч северокорейских военных якобы прибыли в Курскую область.