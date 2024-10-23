У американского правительства есть «доказательства» присутствия северокорейских военных в России. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Рим.

«Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться», — сказал глава Пентагона, слова которого приводит Reuters.

Остин выразил мнение, что гипотетическое участие северокорейских военных в конфликте на Украине «будет иметь последствия» не только в Европе, но также повлияет на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The Washington Post (WP).

18 октября южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило со ссылкой на национальную разведку, что во Владивосток якобы было переброшено 1,5 тыс. военных из Северной Кореи. Агентство утверждало, что всего Северная Корея направит для «поддержки России» 12 тыс. военнослужащих. Позже в парламенте Южной Кореи заявили, что в России якобы находятся 3 тыс. военных из КНДР, а к декабрю их число планируется увеличить до 10 тыс.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) утверждает со ссылкой на источник, что отправка военных из КНДР в Россию якобы предусмотрена секретным пунктом Договора о всеобъемлющем партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с RTVI назвал это «выдумками западной прессы для нагнетания и манипуляций общественным мнением». По его словам, договор носит открытый характер и не содержит секретных пунктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к данным о якобы переброске военных КНДР в зону военной операции. Он добавил, что сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенности, поскольку не направлено против третьих стран.

21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о предполагаемом присутствии военных КНДР в России. Российский дипломат заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея».

Представитель Северной Кореи при ООН назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине на стороне России. В Госдепартаменте США отметили, что отправка войск из Северной Кореи на Украину стала бы «опасным и крайне тревожным развитием событий». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что это приведет к «значительной эскалации».