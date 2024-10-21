МИД Южной Кореи в понедельник вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сообщений СМИ об отправке в Россию северокорейских военных для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил южнокорейский МИД.

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн во время встречи с Зиновьевым изложил позицию южнокорейского правительства и призвал «к немедленному выводу северокорейских войск и прекращению соответствующего сотрудничества» между Пхеньяном и Москвой.

По сообщению МИД Южной Кореи, Ким Хон Гюн «самым решительным образом осудил незаконное военное сотрудничество, включая развертывание войск Северной Кореей».

«[Первый замглавы МИД] строго предупредил, что Южная Корея совместно с международным сообществом всеми возможными средствами ответит на любые действия, которые угрожают ключевым интересам Южной Кореи», — говорится в сообщении министерства (цитата по агентству Yonhap).

Зиновьев со своей стороны заверил, что сотрудничество России с Северной Кореей «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея», сообщило российское посольство в Сеуле.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 октября заявил, что не может подтвердить информацию о присутствии северокорейских военных в зоне боевых действий на Украине. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам разговора с южнокорейским президентом 21 октября назвал сценарий возможного участия войск КНДР в боях на стороне России «серьезной эскалацией» (заявление опубликовано в соцсети X).

Что говорят в Сеуле

Президент Украины Владимир Зеленский в начале прошлой недели заявил, что КНДР якобы «фактически включилась» в российско-украинский военный конфликт на стороне России. До этого министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён допускал, что КНДР может направить своих военных из регулярных ВС на Украину «для поддержки России».

В пятницу, 18 октября, агентство Yonhap сообщило со ссылкой на южнокорейскую разведку, что в Россию якобы уже начали перебрасывать военных из КНДР для дальнейшей отправки в зону военной операции на Украине. По сведениям Сеула, Северная Корея якобы может отправить в Россию 12 тыс. своих военнослужащих, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики.

Южнокорейская разведка выступила с утверждением, что КНДР якобы начала перебрасывать свои спецподразделения в Россию в период с 8 по 13 октября, и «готовится вторая переброска». На этом фоне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности.

Представительство МИД России во Владивостоке тогда пересказало заметку Yonhap в своем телеграм-канале, добавив комментарий: «Страшно???» Позже публикация была удалена из канала. В представительстве российского дипведомства заявили «Ленте.ру», что удаленный пост был опубликован по ошибке.

Позиция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября заявил, что сообщения СМИ о возможном участии военнослужащих КНДР в военной операции на Украине похожи на очередную «утку».

В понедельник, 21 октября, Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, находятся ли военные КНДР в России и планируется ли их участие в военных действиях на Украине.

«Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал Песков.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Путин тогда же уточнил, что нет необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине.