Министр обороны США Ллойд Остин допустил участие военных из третьих стран в украинском конфликте в качестве ответа на предполагаемое присутствие северокорейских солдат в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Заявление об этом глава Пентагона сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи Ким Ён Хёном.

Остин подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии воспрепятствовать участию военнослужащих КНДР в боевых действиях на стороне России.

«Это может побудить других к совершению действий, различных действий, но я не буду рассуждать о том, что именно может произойти», — сказал министр.

Так глава Пентагона ответил на вопрос журналистов о том, могут ли третьи страны в качестве реакции отправить своих военнослужащих оказывать поддержку Украине. О каких странах идет речь, ни автор вопроса, ни Ллойд не уточнили.

В октябре 2024 года южнокорейская разведка заявила, что 1,5 тысячи солдат из КНДР переброшены на Дальний Восток. Ссылаясь на спутниковые снимки, спецслужбы Южной Кореи утверждали, что им якобы удалось отследить дальнейшее перемещение этих военных по российской территории.

«Сеул превратится в море огня». Зачем в Россию могли послать военных из КНДР

Президент России Владимир Путин, комментируя эти снимки, сказал, что если они существуют, то, «значит, чего-то отражают». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался прокомментировать журналистам заявления Южной Кореи о том, что северокорейские солдаты находятся в Курской области.

Представитель Северной Кореи при ООН, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности, назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине на стороне России.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что перебежчики из Северной Кореи якобы готовы принять участие в конфликте на стороне Украины, начав психологическую кампанию против своих бывших соотечественников.