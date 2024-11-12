Ситуация на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского генерального штаба.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — сказано в сообщении.

По информации Генштаба Украины, российские военные продолжают активно применять авиацию и «постоянно» атакуют позиции ВСУ на Харьковском, Покровском, Северском, Лиманском, Купянском, Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.

Всего за прошедшие сутки украинский Генштаб зафиксировал 187 боевых столкновений.

Днем ранее, 11 ноября, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что сложнейшая ситуация для Вооруженных сил Украины сложилась на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. В своем Telegram-канале Генштаб сообщил, что с начала дня 11 ноября там зафиксировано 125 боестолкновений.

Главком ВСУ Александр Сырский 9 ноября заявил о сложной ситуации на фронте, которая «имеет тенденцию к обострению». Он отмечал, что российская армия, используя свое численное преимущество, «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».

В начале ноября представитель генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в разговоре с изданием «Украинская правда» сообщил, что командование украинских войск испытывает трудности в укомплектовании бригад личным составом из-за недостатка желающих вступить в ряды военнослужащих. Он пояснил, что для обеспечения обороны и закрытия фронта необходимо создание новых бригад в составе украинской армии.