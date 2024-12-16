С начала 2024 года более 430 тыс. россиян подписали контракт с ВС России на военную службу. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что в 2023 году свыше 300 тыс. «наших граждан, наших мужчин» пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах.

«В этом году, на данный момент — уже свыше 430 тыс. И этот поток добровольцев не прекращается», — добавил Путин.

Во время коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов привел более скромную оценку числа контрактников.

«Только в этом году уже набрано свыше 427 тыс. военнослужащих по контракту», — заявил министр.

По словам Белоусова, ежедневно контракт с Минобороны заключают более 1,2 тыс. человек. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что «важно не потерять динамику этого процесса».

Путин в ходе коллегии заявил, что «люди добровольно идут на фронт» и вступают в ряды Вооруженных сил. Президент также напомнил, что штатная численность ВС в 2024 году повысилась до 1,5 млн военнослужащих.

В сентябре в Минобороны утверждали, что контракты ежедневно подписывают более тысячи человек.

По состоянию на середину октября годовой план комплектования ВС России военнослужащими по контракту был выполнен на 78%, сообщал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отмечал, что «темпы в общем и целом достаточно приличные».