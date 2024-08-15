В Министерстве обороны России создан Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

По его словам, целью координационного совета является повышение эффективного обеспечения группировки войск, защищающих госграницу.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», — сказал Белоусов.

Министр также отметил, что новая структура не подменяет собой оперативное управление войсками в регионах, за которые отвечают командование группировки «Север», а также Генштаб Вооруженных сил России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 15 августа состоялось первое заседание Координационного совета, в состав которого вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

В числе приоритетных задач совет отметил:

— координацию межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил «в случае нарастания или реализации угроз прорыва госграницы»,

— эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованным вооружением, спецтехникой,

— обеспечение инженерного обустройства территорий регионов,

— военно-медицинское обеспечение, в том числе спецсредствами для эвакуации пострадавших,

— содействие гражданским властям в эвакуации населения, его своевременное информирование и обеспечение защитой.

Белоусов решил, что Координационный совет при Минобороны будет собираться для обсуждения ситуации каждую неделю.

По данным Минобороны, боевые действия в Курской области, начавшиеся после вторжения в регион украинских военных 6 августа, продолжаются.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска освободили село Мартыновка в Курской области от украинских военных.

По его словам, российские военные зачищают Суджанское направление, в том числе населенные пункты Черкасское, Поречное и Русское Поречное. Командир спецназа заверил, что Вооруженные силы Украины полностью Суджу не контролируют.