Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются окопаться на захваченной части Курской области и совершить атаки на других участках российской территории. Такое мнение военкор Тимофей Ермаков высказал в колонке для RTVI. По его словам, это приведет к тому, что для Киева обрушится фронт на Донбассе, а Россия может инициировать создание буферной зоны в Сумской области.

Наступательный потенциал ВСУ в Курской области снижен, но еще не исчерпан, считает Ермаков.

«Они будут пытаться расширять свою зону контроля, хотя и достаточно медленным темпом. Однако очевидно, что первый накат мы сдержали», — отметил военкор.

По его словам, «расслабляться пока рано». «Вспомните тот же плацдарм ВСУ в селе Крынки на левом берегу Днепра, с которого российская армия выбивала их несколько месяцев. А тут достаточно значительная территория Курской области. Конечно, они будут туда постепенно подтягивать резервы, если только не признают операцию заведомо провальной и не откатятся», — рассуждает Ермаков.

Второй вариант вполне возможен, поскольку украинцы уже создали себе «эдакую «киберперемогу» в интернете», продолжил собеседник RTVI.

«В то же время следует и ожидать попытки прорыва и на других участках фронта. Это может быть, скажем, Теткино в Курской области, заход в Белгородскую область… Они уже пытаются залететь в Колотиловку в Краснояружском районе, то есть расширить этот фронт по приграничью, по российским общепризнанным территориям», — предупреждает Ермаков.

В этом случае украинцы рискуют оказаться «в западне собственных решений, поскольку растягивают фронт не только для нас, но и для себя», добавил военкор.

По мнению Ермакова, ВСУ попробуют окопаться на занятых территориях и расширить фронт, однако для этого потребуются людские ресурсы, которые Запад им не поставит.

«Если ВСУ решат закрепляться в Курской области конкретно и заводить на нее опытный оккупационный резерв в достаточно большом количестве, то безусловно им придется снимать силы с других направлений. Получается, что они разменяют свое временное, непродолжительное пребывание на территории Курской области на южно-донбасский фронт», — полагает он.

В результате Украина растратит критические резервы «из-за достаточно мутных целей», непонятных даже ее населению, считает Ермаков.